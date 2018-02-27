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Эдуард Безуглов: если у Неймара трещина, то в матче с Россией мы его не увидим

Врач сборной России Эдуард Безуглов дал оценку травме нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.

"Если у Неймара действительно трещина пятой плюсневой кости, то мы его точно в игре против сборной России не увидим. Если у футболиста трещина в пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц.

Играть-то можно и с трещиной (и такие случаи были), но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения", - приводит слова Безуглова Sport24.

Напомним, товарищеский матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в Москве.
Теги: Сборная Бразилии Неймар
Сегодня, 13:26
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№3 Написал: Vitta (Сегодня, 13:50) #
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Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 13:41) #
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Неймар не герой нашего Отечества, тем не менее здоровья ему и выздоровления к ЧМ, реванша у главных обидчиков бразильцев прошлого чемпионата мира.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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