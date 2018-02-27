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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдуард Безуглов: если у Неймара трещина, то в матче с Россией мы его не увидим
Врач сборной России Эдуард Безуглов дал оценку травме нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.
"Если у Неймара действительно трещина пятой плюсневой кости, то мы его точно в игре против сборной России не увидим. Если у футболиста трещина в пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц.
Играть-то можно и с трещиной (и такие случаи были), но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения", - приводит слова Безуглова Sport24.
Напомним, товарищеский матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в Москве.
"Если у Неймара действительно трещина пятой плюсневой кости, то мы его точно в игре против сборной России не увидим. Если у футболиста трещина в пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц.
Играть-то можно и с трещиной (и такие случаи были), но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения", - приводит слова Безуглова Sport24.
Напомним, товарищеский матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в Москве.
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