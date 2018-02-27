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Лионель Месси: благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к российским болельщикам

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что благодаря сотрудничеству с "Альфа-Банком" сможет стать ближе к российским болельщикам.

Месси дал согласие стать рекламным лицом промо-кампании "Альфа-Банка", которая дает возможность получить билеты на лучшие матчи чемпионата мира в России.

"Для меня большая честь принять участие в проекте такой престижной компании. Благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к болельщикам России и подарить им возможность попасть на чемпионат мира-2018, который пройдет в их стране", заявил Месси, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.

Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании и обратились бы к ним, только если бы переговоры с аргентинцем не увенчались успехом. В итоге все получилось, как мы задумали. Договориться с великим игроком удалось достаточно быстро, переговоры не заняли много времени", - заявил председатель правления "Альфа-Банка" Андрей Соколов.

Р-Спорт
Теги: Месси
Сегодня, 14:02
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№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Факел»
Кто-нибудь видел эту рекламу? прям хоть uBlock отключай чтобы посмотреть на эти несовместимые вещи)))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Четырехпалый подтверждает


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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