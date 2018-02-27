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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси: благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к российским болельщикам
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что благодаря сотрудничеству с "Альфа-Банком" сможет стать ближе к российским болельщикам.
Месси дал согласие стать рекламным лицом промо-кампании "Альфа-Банка", которая дает возможность получить билеты на лучшие матчи чемпионата мира в России.
"Для меня большая честь принять участие в проекте такой престижной компании. Благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к болельщикам России и подарить им возможность попасть на чемпионат мира-2018, который пройдет в их стране", заявил Месси, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.
Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании и обратились бы к ним, только если бы переговоры с аргентинцем не увенчались успехом. В итоге все получилось, как мы задумали. Договориться с великим игроком удалось достаточно быстро, переговоры не заняли много времени", - заявил председатель правления "Альфа-Банка" Андрей Соколов.
Р-Спорт
Месси дал согласие стать рекламным лицом промо-кампании "Альфа-Банка", которая дает возможность получить билеты на лучшие матчи чемпионата мира в России.
"Для меня большая честь принять участие в проекте такой престижной компании. Благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к болельщикам России и подарить им возможность попасть на чемпионат мира-2018, который пройдет в их стране", заявил Месси, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.
Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании и обратились бы к ним, только если бы переговоры с аргентинцем не увенчались успехом. В итоге все получилось, как мы задумали. Договориться с великим игроком удалось достаточно быстро, переговоры не заняли много времени", - заявил председатель правления "Альфа-Банка" Андрей Соколов.
Р-Спорт
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