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Агент: разговариваем с "Зенитом" каждый день по вопросу продления контракта с Кришито

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико высказался о контракте футболиста с сине-бело-голубыми. Ранее Кришито заявил, что летом покинет "Зенит" и вернется в Италию.

"Я не общался с Кришито по поводу его контракта и ничего об этом не знаю. Мы разговариваем с "Зенитом" каждый день о возможном продлении соглашения, но пока ни к какому решению не пришли", - передает слова агента Sport24.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 14:22) #
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Сядем на лавочке, и разговариваем... "На улице - снег... - Дааа... - А у Кришито контракт... - Дааа... - И он вас накуй послал. - Дааа... Пошли по боярышнику!"


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