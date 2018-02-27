Кристиан Нобоа: этот "Рубин" - совсем другая команда, а Бердыев не изменился

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа сравнил нынешнюю команду с той, за которую он выступал десять лет назад.– Это совсем другая команда. Тот "Рубин", в котором мы играли в 2008—2009-м сильно отличался и по манере игры, и футболисты были совсем другие. Сейчас же у нас совершенно другая тактика.– Он всегда хотел и хочет добиться максимума от каждого игрока – в этом смысле он остался таким же. Нисколько не изменился. Поэтому именно у него футболисты регулярно показывают максимум своих возможностей.– Понятно, что Попов очень сильный игрок. У него своя позиция, посмотрим, как тренер будет нас использовать.