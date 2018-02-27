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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Кристиан Нобоа: этот "Рубин" - совсем другая команда, а Бердыев не изменился
Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа сравнил нынешнюю команду с той, за которую он выступал десять лет назад.
– Это совсем другая команда. Тот "Рубин", в котором мы играли в 2008—2009-м сильно отличался и по манере игры, и футболисты были совсем другие. Сейчас же у нас совершенно другая тактика.
– А Курбан Бердыев изменился?
– Он всегда хотел и хочет добиться максимума от каждого игрока – в этом смысле он остался таким же. Нисколько не изменился. Поэтому именно у него футболисты регулярно показывают максимум своих возможностей.
– Как будете делить середину поля с Ивелином Поповым? Или еще с кем-то?
– Понятно, что Попов очень сильный игрок. У него своя позиция, посмотрим, как тренер будет нас использовать.
Реальное время
– Это совсем другая команда. Тот "Рубин", в котором мы играли в 2008—2009-м сильно отличался и по манере игры, и футболисты были совсем другие. Сейчас же у нас совершенно другая тактика.
– А Курбан Бердыев изменился?
– Он всегда хотел и хочет добиться максимума от каждого игрока – в этом смысле он остался таким же. Нисколько не изменился. Поэтому именно у него футболисты регулярно показывают максимум своих возможностей.
– Как будете делить середину поля с Ивелином Поповым? Или еще с кем-то?
– Понятно, что Попов очень сильный игрок. У него своя позиция, посмотрим, как тренер будет нас использовать.
Реальное время
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