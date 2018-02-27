"Шинник" обыграл "СКА-Хабаровск" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка России

"СКА-Хабаровск дома потерпел поражение от "Шинника" в серии пенальти. В полуфинале Кубка России ярославцы теперь сыграют с победителем пары "Амкар" – "Авангард".Кубок России. 1/4 финала: Криворучко, Тубич, Богаев, Карпов, Гришко (Наваловский, 60), Савичев (Федотов, 78), Калинский, Самсонов, Кабутов, Карасев, Никифоров (Маркович, 98): Яшин, Ятченко, Жестоков, Магадиев, Щадин, Земсков (Безлихотнов, 65), Нарылков (Лях, 112), Камилов, Шайморданов, Самойлов (Крамаренко, 80), НизамутдиновПредупреждения: Кабутов, 4, Низамутдинов, 50, Нарылков, 54.