В Сочи открылся заключительный семинар для команд-участниц ЧМ-2018 (фото)

Сегодня в Сочи открылся семинар, на котором представителям команд-участниц ЧМ-2018 расскажут о том, как Россия подготовилась к проведению предстоящего мундиаля, передает корреспондентБудет организовано несколько рабочих сессий, на которых затронут множество аспектов – от безопасности до технических вопросов. В семинаре примут участие более 250 делегатов всех 32 сборных-участниц турнира.