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В Сочи открылся заключительный семинар для команд-участниц ЧМ-2018 (фото)

Сегодня в Сочи открылся семинар, на котором представителям команд-участниц ЧМ-2018 расскажут о том, как Россия подготовилась к проведению предстоящего мундиаля, передает корреспондент Rusfootball.info.

Будет организовано несколько рабочих сессий, на которых затронут множество аспектов – от безопасности до технических вопросов. В семинаре примут участие более 250 делегатов всех 32 сборных-участниц турнира.



Сегодня, 14:27
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