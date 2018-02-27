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Николай Долуда: сделаем все, чтобы участники ЧМ-2018 были в Краснодарском крае как дома

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда выступил на семинаре для команд-участниц ЧМ-2018, который проходит сегодня в Сочи.

"Все жители нашей страны, особенно болельщики, фанаты, ждут начала этого замечательного спортивного события, которое происходит у нас впервые. Футбол - это не просто спорт, это огромная империя, которая объединяет десятки и сотни миллионов болельщиков на всей планете.

Конечно, завораживает игра лучших команд мира, которые приедут на ЧМ-2018, своей техникой, скоростью, комбинационными моментами. Все это не может не заставить влюбиться в этот вид спорта.

Также хочу поблагодарить те команды, которые выбрали в качестве баз наши города - Анапу, Геленджик, Краснодар, Сочи. Шесть баз размещения команд будет на территории Краснодарского края. Руководство нашего региона сделает все возможное, чтобы и игроки, и тренерский штаб, и болельщики чувствовали себя уютно, комфортно, чувствовали себя как дома", - передает слова Долуды корреспондент Rusfootball.info.
Сегодня, 14:47
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