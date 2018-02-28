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Решение по матчу "Крылья Советов" - "Спартак" будет принято за час до игры

Окончательное решение по поводу проведения матча Кубка России в Самаре между "Крыльями Советов" и "Спартаком" будет принято за час до игры, информирует пресс-служба самарской команды.

Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.
Теги: Крылья Советов Спартак
Сегодня, 11:35
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№20 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: капля никотина
Не - правда, наблюдая за всем этим с точки зрения здравого смысла - там умственно отсталые работают, мягко говоря.

С точки зрения здравого смысла РФС решила что сборной перед домашним ЧМ нужно провести сбор, поэтому у нас 30 тур будет 13 мая. И кубок проводить можно только в феврале. Оно то и 21 тур 2-4 марта проводить не айс, мороз в Уфе и Хабаровске будет не меньше.
А с другой стороны, что мешает перенести игры кубка на дни когда идут еврокубки, Спартак вылетел, Крылья, Амкар, Авангард, Тосно, Луч, Хабаровск, Шинник вообще не участвуют


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: maradona72
Идея отличная!
Но пока этого себе не могут позволить РФС ..


Это ненадолго...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№18 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 12:41) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
шоколад на морозе поломается scream


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Самара
Здесь и видео есть. Видно, как плнёку открывают.

Зачем сейчас??? И снег еще идет.... Сняли б за час до матча. А так мало того что морозит, еще играть оранжевым мячом - совсем шарман.

Песдец какой то
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№16 Написал: Роберто (Сегодня, 12:28) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: капля никотина
Газпром уже на четвереньках, бюджет пустой, все закрывается и умирает

бухгалтером в Газпроме работаешь?
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (12)

Не - самое смешно что на такой поляне доломают остальные "надежды сборной" и тот же РФС будет визгливо верещать - "Как же не повезло!!!"

Не - правда, наблюдая за всем этим с точки зрения здравого смысла - там умственно отсталые работают, мягко говоря.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№14 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Andlawyer
где бы на свежие фото поля в Самаре посмотреть


Здесь и видео есть. Видно, как плнёку открывают.

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15884
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: zenit47
технарь врубить, чего мелочится. Какого хера не создали комфортные условия для великого свинарника

Вить, - ты не прав. Для самого великого свинарника на свете создали самый великий (ну то есть дорогой) на свете стадион, тратят огромные бюджеты, рассаживают по трибуне всех высших чинов, Халков-Хyялков покупают не торгуясь - и все-все-все. Лазоревый свинарник вообще в поряде - и на полянке раздвижной играть тепло. Только во что , Вить? Для чего? Газпром уже на четвереньках, бюджет пустой, все закрывается и умирает - и для чего. Вить? Чтобы лазурные свинята жили хорошо в своем болоте???

Так не бывает Вить - долг платежом не только красен, а он бывает и опасен - когда такие должники.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
технарь врубить, чего мелочится. Какого хера не создали комфортные условия для великого свинарника

Дурень, принимающая сторона обязана создать условия в соответствии с регламентом проведения соревнований. Если она не может этого сделать по каким либо причинам у себя дома , то должна предоставить альтернативу где все условия будут соответствовать.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: Роберто (Сегодня, 12:15) #
  • -3
  •  (17)

поросята боятся, что не останется силенок на игру с Локо, вот и визжат по поводу переноса.
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:11) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: Максим I
PS это не камень в сторону "Спартака" это камень в сторону судейства.

В случае переноса матча следует наказать руководство КС и пусть компенсируют Федуну затраты на приезд КБ на Волгу, по прогнозу за несколько дней было понятно, что скорее всего на момент матча будет ниже -15 и Спартак по регламенту может спокойно отказаться от игры. Риск был очевидный, даже если бы -14, это в принципе ничего не меняет, это все равно антифутбол. Тем более что Спартак предлагал перенос заранее в комфортные условия на нейтральное поле.
КС надо шлепнуть рублем за такие эксперименты , что бы в следующий раз головой думали, не только они но и все остальные клубы

технарь врубить, чего мелочится. Какого хера не создали комфортные условия для великого свинарника
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№9 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 12:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А где бы на свежие фото поля в Самаре посмотреть?
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:08) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
PS это не камень в сторону "Спартака" это камень в сторону судейства.

В случае переноса матча следует наказать руководство КС и пусть компенсируют Федуну затраты на приезд КБ на Волгу, по прогнозу за несколько дней было понятно, что скорее всего на момент матча будет ниже -15 и Спартак по регламенту может спокойно отказаться от игры. Риск был очевидный, даже если бы -14, это в принципе ничего не меняет, это все равно антифутбол. Тем более что Спартак предлагал перенос заранее в комфортные условия на нейтральное поле.
КС надо шлепнуть рублем за такие эксперименты , что бы в следующий раз головой думали, не только они но и все остальные клубы
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Цитата: fox771
"Спартак" не будет играть матч против "Крыльев Советов", если температура будет ниже -15 градусов.

Окончательное решение о проведении четвертьфинального матча Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" будет принято за час до игры, когда будут проведены замеры температуры на стадионе в Самаре.

"В случае, если температура у поля будет ниже -15 градусов, то "Спартак" со своей стороны будет настаивать об отмене матча"

Самая ноющая команда в лиге - пенальти не назначали, неделю мусолят, кони в Хабаровске играют норм, эти ультиматумы по погоде ставят, опять ноют. Соперники выигрывают честно, ноют, что не честно. Мерзкая ноющая свиная команда.

Поэтому и народная команда, у нас страна такая, большинство вечно ноет, а делать ничего не хотят
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 11:53) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" не будет играть матч против "Крыльев Советов", если температура будет ниже -15 градусов.

Окончательное решение о проведении четвертьфинального матча Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" будет принято за час до игры, когда будут проведены замеры температуры на стадионе в Самаре.

"В случае, если температура у поля будет ниже -15 градусов, то "Спартак" со своей стороны будет настаивать об отмене матча"


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Т.е. команда пущай мотается, а вы потом будете решать, ехать обратно или нет? А "Шиннику" с "Амкаром" ехать было не надо? Или сие менеее уважаемые команды? Я не за "Спартак" глаголю, чем "Амкар" и "Шинник" хуже? Ниже рангом? А футболисты этих команд не люди?
PS это не камень в сторону "Спартака" это камень в сторону судейства.

Цитата: Максим I
Т.е. команда пущай мотается, а вы потом будете решать, ехать обратно или нет? А "Шиннику" с "Амкаром" ехать было не надо? Или сие менеее уважаемые команды? Я не за "Спартак" глаголю, чем "Амкар" и "Шинник" хуже? Ниже рангом? А футболисты этих команд не люди?
PS это не камень в сторону "Спартака", это камень в сторону судейства.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: strekall
В Крым!

Идея отличная!
Но пока этого себе не могут позволить РФС ..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:48) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Игру перенести в Краснодар или в Сочи.

Цитата: Рома Евсеенко
Цитата: maradona72
Игру перенести в Краснодар или в Сочи.

В Пермь

В Крым! wink


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:45) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Игру перенести в Краснодар или в Сочи.

В Пермь
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:42) #
  • +3
  •  (13)
online

Игру перенести в Краснодар или в Сочи.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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