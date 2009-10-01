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Гендиректор "Крыльев Советов": настроены сыграть со "Спартаком" сегодня

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков высказался относительно предстоящего четвертьфинального матча Кубка России со "Спартаком".

"Хотим сыграть в Самаре, потому что здесь наши болельщики. Они давно ждут эту игру. А сотрудники клуба без выходных с 15 января готовят арену. К тому же, переносить игру нам некуда. У нас выезды в Калининград, Сибирь и так далее.

Календарь ФНЛ не имеет окон для игр сборных или еврокубковых матчей. Поэтому мы настроены сыграть со "Спартаком" сегодня", - приводит слова Шашкова Sport24.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:59
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№7 Написал: Clover (Сегодня, 13:21) #
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online

А вот Тихонов вчера не особо рвался, говорил, что погода - пистец...
Короче, чинарик - типа Бабаева и Гнидера - гнилой напрочь, именно крыса


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
ваши проблемы
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:38) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот такие чинуши и правят в нашем футболе в частности, и в спорте в целом, а мы пожинаем плоды и в нашем чемпе, и на Олимпиаде. С доргами Россия управится быстрее, чем с дуррраками!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№4 Написал: Роберто (Сегодня, 12:31) #
  • -4
  •  (6)

а поросята срутся и визжат о переносе
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:08) #
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online

Уепать крысам техническое поражение за то, что не обеспечили нормальную температуру воздуха для игры в футбол .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:06) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мдо. Провинция то туповата.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:02) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак не настроен, они неженки


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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