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Курбан Бердыев: надеюсь, Азмун и Канунников в этом году будут забивать больше

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказался относительно результативности нападающих казанской команды.

"Сколько должны забить Азмун и Канунников, чтобы я был удовлетворен? Это надо у них спросить, сколько они хотят забить. В целом, хотелось бы большего результата. Но, поверьте, ребята много работают и работают хорошо.

Реализация моментов, которая была в прошлом году, осталась в прошлом. Надеюсь, что в этом году они будут забивать больше", - цитирует Бердыева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 12:26
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