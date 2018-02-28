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Гендиректор "Крыльев Советов": игра со "Спартаком" состоится, я это гарантирую

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что матч Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" состоится, несмотря на морозную погоду.

"На предматчевом совещании принято решение, что игра состоится. Я это гарантирую. Да, понятно, что есть рекомендации ФИФА об отмене игры при температуре ниже -15 градусов и отказе одной из команд, но все будет определяться на месте. Понятно, что все здравые люди, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится.

Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку", – передает слова Шашкова "Спорт FM".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:30
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№38 Написал: Clover (Сегодня, 14:28) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Spartak СССР
Витя,иди кал клюй

Витя Калоклюйский, северный бандерлог, меньшОй братец по разуму Каломойского, тоже бандерлога


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№37 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ajax101
Посмотри завтра, сколько зрителей придёт на матч в Питере, а сколько в Самаре

Во первых сегодня, а во вторых какая разница, теплее не станет. Если в Самаре больше людей замёрзнут ты будешь гордиться, что у Спартака болельщиков больше чем у Тосно? Это и так все знают.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№36 Написал: gri-070 (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Сибирячок
Цитата: gri-070
Цитата: Сибирячок
Цитата: gri-070
А как все верещали,когда Локо просил перенести игру из Хабаровска! Ну что хрюши теперь ваша очередь пятачки поморозить и не надо хрюкать на других!

Тоже на<!--filter:<!--filter:<!--filter:<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter--> иди. Верещишь здесь, как свинья, пока Локо опять свой матч перенёс.

Само ты пошло на Х У Й Ч М О поросячье!

А ты прокладкой шлёпни по монитору , дефка бешеная.

писи: Сняли плёнку, стригут траву и наносят разметку. Поле пока парит и остывает.

Если только по губам тебе прокладкой шлепнуть, но тебе ушлепку не привыкать прокладки облизывать, после помоев самое то!
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№35 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
17:00 Малооблачно
-17°


Клоун из будущего))))
Цитата: Сибирячок
В Самаре сейчас


Именно сейчас там -15, дегенератушка


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№34 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (4)

Пусть миллионеры немного поработают во вредных условиях. Шашков гарантирует оплату больничных всем игрокам, судьям и болельщикам.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№33 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
это ты про то что свинарня отказывается играть при нормальной температуре?

Витя,иди кал клюй,я на таких дебилов как ты, не трачу свое время
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№32 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: zenit47
а про 5 ты предпочитаешь не вспоминать?

Здесь помню, тут нет. 0-7 ; 1-18 ; 3-10. то дурной сон и не более того )
Народный хряк далеко незря.
П.С Дырявых будут ипать всегда, дух у них есть. Напридумывали себе гладиаторов клоуны.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№31 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:41) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Цитата: zenit47
так спартак же играет

Так бомжам полную "Ж" трешек отгрузили - вот они и не играют, только херню какую-то бакланят на поМойке

а про 5 ты предпочитаешь не вспоминать?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№30 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:39) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня еще один матч при такой же температуре и никто не ноет. А эти соломку стелют. Команда нытиков и соплежуев.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№29 Написал: Clover (Сегодня, 13:38) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: zenit47
так спартак же играет

Так бомжам полную "Ж" трешек отгрузили - вот они и не играют, только херню какую-то бакланят на поМойке


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№28 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
В том-то и дело, что именно ИГРЫ-то и не будет!!! Говнюк!

так спартак же играет, игры бы и при +25 не было

Цитата: Spartak СССР
ублюдки вонючие,термометр покажет...

это ты про то что свинарня отказывается играть при нормальной температуре?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:30) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gri-070
Цитата: Сибирячок
Цитата: gri-070
А как все верещали,когда Локо просил перенести игру из Хабаровска! Ну что хрюши теперь ваша очередь пятачки поморозить и не надо хрюкать на других!

Тоже на<!--filter:<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter--> иди. Верещишь здесь, как свинья, пока Локо опять свой матч перенёс.

Само ты пошло на Х У Й Ч М О поросячье!

А ты прокладкой шлёпни по монитору , дефка бешеная.

писи: Сняли плёнку, стригут траву и наносят разметку. Поле пока парит и остывает.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№26 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Мы в хоккей в минус

в трусах , бутсах и футболках?
Ты, б л я, ещё про рыбалку при минус 35 задвинь тут.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№25 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:17) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно,а чем этот перец отвечает за базар?Матча точно не будет,а вот этот ушлёпок должен за базар ответить.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№24 Написал: Clover (Сегодня, 13:15) #
  • -4
  •  (14)
online

В том-то и дело, что именно ИГРЫ-то и не будет!!! Говнюк!


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№23 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
ублюдки вонючие,термометр покажет...
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№22 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Иди н а х у й.

это твой источник погоды? laughing


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№21 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
На гисметео зайдите,там минус 15 пишут,будет к вечеру холоднее.Но на стадике по любому теплее.Когда разогреешся холода не чувствуешь.Мы в хоккей в минус 20 играли и Ниче,даже жарко было)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№20 Написал: Todd (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Если футбол для болельщиков, как говорят. То кому нафиг надо при -17 смотреть на то убожество что будет на поле. Это уже скорее хоккей.


--------------------
Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016 [жалоба]
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:07) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gri-070
А как все верещали,когда Локо просил перенести игру из Хабаровска! Ну что хрюши теперь ваша очередь пятачки поморозить и не надо хрюкать на других!

Тоже навырезано-->вырезано иди. Верещишь здесь, как свинья, пока Локо опять свой матч перенёс.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: ржд гуд
А сосед то придурок! У людей в такой мороз машины не заводятся, в школах занятия отменяют, а этому... наплевать на здоровье собственных парней-футболистов, лишь бы использовать шанс выиграть и заработать бабки. Ясен пень, что в нормальных условиях от его ФНЛовской команды мокрого места не останется после прошлогоднего проигрыша Спартака, а тут шансик привалил. Так что чем ниже на градуснике, тем лучше этому ...!

В Саратове все такие долбанутые? Занятия не отменяется, машины заводятся, солнышко светит.
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№17 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: verhdon27
Конечно игра состоится. Но представляю какая вонь поднимется в СМИ, если Спартак проиграет.

Почва уже подготовлена.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:06) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок

В Самаре сейчас - минус 19

не звезди, сейчас -15

Иди н а х у й.
17:00 Малооблачно
-17°


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:00) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Про Тосно с Лучом все молчат, а в Питере не теплее и играют они позже, значит даже холоднее будет. В такую погоду надо все матчи переносить в южные регионы, на нейтральные поля.


Посмотри завтра, сколько зрителей придёт на матч в Питере, а сколько в Самаре
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок

В Самаре сейчас - минус 19

не звезди, сейчас -15


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:57) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера на начало игр.
Хабаровск - минус 7
Пермь - минус 12

В Самаре сейчас - минус 17
трахтенберг пишет - минус 19


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:54) #
  • +4
  •  (8)

А поле песком посыпали?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№11 Написал: gri-070 (Сегодня, 12:53) #
  • +4
  •  (18)

А как все верещали,когда Локо просил перенести игру из Хабаровска! Ну что хрюши теперь ваша очередь пятачки поморозить и не надо хрюкать на других!
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (17)

Все сейчас накинулись на Спартак,- мол, не хотят играть в мороз. Другие клубы играли и вы не нойте.
НО! Давайте вспомним, что было чуть раньше.
СКА Хабаровск - ЦСКА - две тяжелые травмы армейцев + ужасающая картинка всего матча. ЦСКА - Црвена Звезда, опять мороз, опять травма (пусть кто- то скажет, что "Кресты" не связанны с морозом). Вчера Амкар - Авангард = унылое УГ (да простят болельщики этих команд) и СУПЕР кадры перед пробитием пенальти вратаря Амкара с жутким ознобом от переохлаждения когда он не может даже чай пить от дрожи.
Если посмотреть вчерашние матчи, то там фактически нет игроков сборной которые могут принять участие в ЧМ, то в Спартаке таких много. А теперь представьте каково будет им (НЕ ДАЙ БОГ) пропустить ЧМ из-за травмы полученной от попустительства чиновников заставивших играть в мороз.
P.S. Так что сегодня смотрим унылое УГ. А всем участникам здоровья и терпенья, ведь судя по прогнозам еще два тура в чемпионате будем играть в минус.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№9 Написал: nuruder NN (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Конечно игра состоится. Но представляю какая вонь поднимется в СМИ, если Спартак проиграет.

вонь поднимется, если игроки травмируются, что по такому полю - милое дело
Регистрация: 6.03.2013 [жалоба]
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