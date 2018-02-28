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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гендиректор "Крыльев Советов": игра со "Спартаком" состоится, я это гарантирую
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что матч Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" состоится, несмотря на морозную погоду.
"На предматчевом совещании принято решение, что игра состоится. Я это гарантирую. Да, понятно, что есть рекомендации ФИФА об отмене игры при температуре ниже -15 градусов и отказе одной из команд, но все будет определяться на месте. Понятно, что все здравые люди, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится.
Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку", – передает слова Шашкова "Спорт FM".
"На предматчевом совещании принято решение, что игра состоится. Я это гарантирую. Да, понятно, что есть рекомендации ФИФА об отмене игры при температуре ниже -15 градусов и отказе одной из команд, но все будет определяться на месте. Понятно, что все здравые люди, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится.
Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку", – передает слова Шашкова "Спорт FM".
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