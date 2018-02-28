Японский журналист: это хорошо, что в России принято ругать свою сборную (видео)

Японский журналист Такамаса Цудзуки в интервьюрассказал о своем впечатлении от России, поделился мнением о предстоящем Чемпионате мира в нашей стране, а также рассказал, как относятся к неудачам национальной сборной болельщики в Японии.- Перед приездом в Россию были некоторые опасения в плане безопасности, но теперь вижу, что все в порядке. Единственное, что напрягает, не понимаю русский алфавит, не могу читать надписи (смеется). А также световой день в Сочи довольно короткий. Здесь живут очень добрые люди, и город очень красивый.Популярность футбола в Японии? Футбол у нас второй вид спорта по популярности после бейсбола. Единственная разница, что футбол не так часто показывают по телевизору. Раз в четыре года происходит всплеск внимания к футболу, когда проходит чемпионат мира. Внутреннее первенство интересно только для футбольных болельщиков, а вообще население Японии им не очень интересуется. Средняя посещаемость матчей японской лиги? Тысяч 15. Говорите, что это неплохо?Цели на чемпионате мира? Япония занимает 16 место в рейтинге ФИФА и ставит целью попадание в топ-8, но это непростая задача. Чтобы выйти из группы на ЧМ-2018 сборной Японии нужно очень сильно постараться.Принято ли у нас критиковать нашу сборную? Даже после неудачных выступлений болельщики встречают команду в аэропорту, говорят, что молодцы, хорошо постарались. Эта доброта, возможно, делает плохую услугу. Игроки расслабляются, если бы они ожидали критику, то, возможно, были бы более активны. Поэтому, думаю, что если в России принято ругать свою команду после соответствующих результатов, то это, наверное, хорошо отражается на ее стараниях в целом.О сборной России ничего не могу сказать. Я читал о ней, но забыл. Знаю только Аршавина, Яшина... Кто будет фаворитом мундиаля? Думаю, Россия и Бразилия. Бразильцы будут мотивированы после некрасивого проигрыша на прошлом чемпионате. У них есть сильный игрок - Неймар, а также Жезус, Коутиньо, которые делают хороший баланс в команде.А у сборной России будет поддержка болельщиков на родной земле, что будет ей сильно помогать. Также у России нет единоличной звезды, обычно такие команды показывают хорошую командную игру, и могут показать отличный результат.