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Иван Таранов: матч со "Спартаком"? Раньше же играли, и ничего

Защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака".

– Играть в Самаре 28 февраля вообще можно?

– Раньше же играли, и ничего. Болельщики? Для Самары приезд "Спартака" – событие. Зрителям, конечно, придется утеплиться, и тем не менее надеюсь, что соберется полный стадион. Что трибуны будут гнать нас вперед.

– Часто вспоминаете о том, что "Крылья" в прошлом сезоне разгромили красно-белых 4:0?

– Не сказал бы, хотя в преддверии поединка об этом напоминают все чаще.

– Для вас, как для бывшего армейца, "Спартак" – принципиальный соперник?

– Играй я сейчас за ЦСКА, он был бы более принципиальным. Но я футболист "Крыльев", у нас свои задачи и свои взаимоотношения с соперниками. Хотя, безусловно, внутри что-то осталось.

Sportbox
Теги: Крылья Советов Таранов
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
От души желаю ему сломать кости. Лучше бедра.
Пусть почувствует себя в шкуре игроков ЦСКА, которые по морозу и льду в том году ломали кости себе из за козлов считавших что в -14 играть это нормально.

Березуцкий и Миланов вроде. Неужели все забыли?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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