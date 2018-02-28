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Рустам Саяхов: у "Рубина" были финансовые проблемы, но с нами лучший тренер современной России

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов подтвердил, что у казанского клуба были финансовые трудности.

"Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду. Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой – клуб действительно испытывал финансовые затруднения. Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется.

К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам. Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов.

С нами Курбан Бердыев – лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. "Рубин" жил, живет и будет жить", – передает слова руководителя "Реальное время".
Теги: Рубин
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