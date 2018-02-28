Станислав Черчесов: Фернандес как собака - все понимает, а говорить не может (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на семинаре в Сочи для команд-участниц ЧМ-2018 ответил на вопрос бразильского журналиста по поводу защитника национальной команды Марио Фернандеса.- Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол. А по-русски будет говорить или нет - это второстепенное. Понятно, что нужно общение в команде, чтобы он больше понимал. Он старается, многое понимает, но он как собака: все понимает, но говорить не может.- У нас все игроки, которые в команде, все важны. Марио - один из них. Мы рады, что он готов и может играть за сборную. Получил ли русский паспорт Ари? Еще нет, - передает слова Черчесова корреспондент