Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Станислав Черчесов: Фернандес как собака - все понимает, а говорить не может (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на семинаре в Сочи для команд-участниц ЧМ-2018 ответил на вопрос бразильского журналиста по поводу защитника национальной команды Марио Фернандеса.



- Марио Фернандес сказал, что ты сказал ему, что он должен лучше говорить по-русски. Это правда?

- Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол. А по-русски будет говорить или нет - это второстепенное. Понятно, что нужно общение в команде, чтобы он больше понимал. Он старается, многое понимает, но он как собака: все понимает, но говорить не может.

- Он важный игрок для сборной России на ЧМ-2018?

- У нас все игроки, которые в команде, все важны. Марио - один из них. Мы рады, что он готов и может играть за сборную. Получил ли русский паспорт Ари? Еще нет, - передает слова Черчесова корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Черчесов Фернандес Сборная России Rвидео
Сегодня, 14:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Clover (Сегодня, 14:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Конно-собачья упряжка, с верблюдом во главе - все на лыжах, и сажают бульбу smile Цирк с конями на выезде!


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (1)
online

стыдно что такой тренер готовит сборную России на домашний чемпионат мира.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
и глаза умные
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 14:55) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Ghostbuster
Расскажи-ка нам, Карл

Фридрих, а ты спроси у Фернандеса, пусть хоть хвостом вильнет? тчуйсе, кстати, по-русски интервью давал... А ваши...
- Овчина!
- Гав!
- Вратарей тренируй! Фернандес!
- Гав!
- На лавке сиди, всем паспорт показывай, утомил, нерусский... Бабаев!
- Гав!
- Что "гав", дурак, не забывай собак кормить!


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 14:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Clover,
Расскажи-ка нам, Карл: Где спартаковец-сборник Тчуйсе и его пачпорт российский? laughing
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 14:23) #
  • -4
  •  (6)
online

Так у них и в тренерах - Овчина smile
А вообще - как ему гражданство дали, там обязательный экзамен по русскому? И что он за дебил, за столько лет говорить не научился?


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (2)

Понимает все три команды:фас, сидеть, лежать.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.