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СМИ: "Спартак" не хочет играть на морозе в Самаре

"Спартак" не хочет играть в среду с "Крыльями Советов" в рамках 1/4 финала Кубка России из-за тяжелых погодных условий, передает "Матч ТВ" со ссылкой на источник в волжском клубе.

Напомним, что уже 4 марта красно-белым предстоит ключевой поединок в чемпионате России с "Локомотивом". В случае неудачи в нем команда Массимо Карреры практически утратит шансы на золотые медали. А на поле в Самаре, как считают спартаковцы, велик риск получения травм.

Окончательное решение о проведении игры будет принято главным судьей за час до ее начала. Сейчас в Самаре 16 градусов мороза.
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 14:20
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(4)
№12 Написал: trent (Сегодня, 14:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Как играть Цска и Локо в Хабаровске так норм,как вчера играть Амкару тоже,а Спартак не хочет.Правильно.Пусть другие на холоде травмируются как армейцы ,а Спартак особенный.Надеюсь судья не пойдет на поводу у Федянки.Не хочет играть?Могут сниматься с кубка,только и делов то.

слышь, млять, мы играли в Томске при минус 18 и некуй тут пиздеть...пистаболы, млять...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
нежные девочки


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№10 Написал: Clover (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Городовой
Как играть Цска и Локо в Хабаровске так норм

А как зенытикам с Уфой - так домашний матч Уфы на Петровском... А если в туле страшный катаклизм - дождь, то матч надо в Москве играть, там дождей не бывает, плевать, что по регламенту поле не подходит, МСА - по вместимости


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Valar (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен, что матч лучше перенести ну и Спартаку явно тяжелее в таких условиях играть, ведь на всех ключевых позициях у них темнокожие ребятки играют. Фернандо, Луис Адриано и Промес. Да и в запасе тоже несколько имеется. В Крыльях же всего один Надсон из легионеров дальнего зарубежья, остальные все ребята привычные к холодам.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (4)

Ну,что дворовые чтоли,а зачем тогда Сочи итд,бардак в стране.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:41) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Амкару, Тосно и Ска-Хабаровску гораздо проще играть в таких условиях - там игра строится на провинциальных, кривоногих дуболомах, котором фиолетово на любой холод, ветер, да и вообще, на любую стихию. В Спартаке же главную скрипку играют чернокожие ребята, не привыкшие к таким адских условиям.

Цитата: СуперШтангист
Всё правильно.
Гладиаторы не должны при таких экстремальных температурах играть

Вах! Красаучик жи есть.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
А на поле в Самаре, как считают спартаковцы, велик риск получения травм.


Судя по тенденции, он будет велик в любом матче, благодаря персоналу клуба (врачам и физиотерапевтам)


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 14:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Городовой,
У вас в Питере сколь минус сейчас? Там Тосно с Лучом играют вроде. Так-что всё рядом
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Технарь за отказ выходить


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:29) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Всё правильно.
Гладиаторы не должны при таких экстремальных температурах играть.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Как играть Цска и Локо в Хабаровске так норм,как вчера играть Амкару тоже,а Спартак не хочет.Правильно.Пусть другие на холоде травмируются как армейцы ,а Спартак особенный.Надеюсь судья не пойдет на поводу у Федянки.Не хочет играть?Могут сниматься с кубка,только и делов то.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 14:25) #
  • -2
  •  (10)
online

И правильно,не надо губить свое здоровье.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
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