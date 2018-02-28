"Крылья Советов": такой поляны на "Металлурге" зимой еще не было (фото)

Однозначно такой поляны на "Металлурге" ЗИМОЙ ещё не было pic.twitter.com/OrgnQ0A4Id — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 28, 2018

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала фотографию газона, на котором сегодня будет проводиться матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака"."Однозначно такой поляны на "Металлурге" зимой еще не было", – написала пресс-служба под фото.Окончательное решение о проведении матча будет принято за час до начала игры.