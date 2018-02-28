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"Крылья Советов": такой поляны на "Металлурге" зимой еще не было (фото)

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала фотографию газона, на котором сегодня будет проводиться матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака".

"Однозначно такой поляны на "Металлурге" зимой еще не было", – написала пресс-служба под фото.

Окончательное решение о проведении матча будет принято за час до начала игры.

Теги: Крылья Советов
Сегодня, 14:40
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(4)
№3 Написал: Valar (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну поле, судя по фото, действительно в хоршем состоянии, но дело не только в нём, скорее чрезвычайно низкая температура может помешать. Если там действительно -15 и ниже, однозначно лучше переносить матч


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 14:48) #
  • -4
  •  (4)
online

В смысле, раньше промерзала на метр, теперь на 10?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
За жалкие 3,5 миллиона ойро в год играть в таком Аду? Это безумие.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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