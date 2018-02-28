Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки перешел в "Цзянсу Сунин"

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки стал игроком "Цзянсу Сунин", сообщает пресс-служба китайского клуба.Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. 25-летний игрок будет зарабатывать четыре миллиона в год.