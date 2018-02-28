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Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки перешел в "Цзянсу Сунин"

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки стал игроком "Цзянсу Сунин", сообщает пресс-служба китайского клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. 25-летний игрок будет зарабатывать четыре миллиона в год.
Теги: Црвена Звезда Трансферы
Вчера, 23:17
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