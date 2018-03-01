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"Сток Сити" подписал новый контракт с Томом Эдвардсом

"Сток Сити" объявил о подписании нового контракта с футболистом команды Томом Эдвардсом.

19-летний защитник заключил с командой соглашение сроком на четыре с половиной года.

Эдвардс летом стал выпускником академии "Стока", после чего подписал с "гончарами" первый профессиональный контракт.
Теги: Сток Сити
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