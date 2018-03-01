"Сток Сити" подписал новый контракт с Томом Эдвардсом

"Сток Сити" объявил о подписании нового контракта с футболистом команды Томом Эдвардсом.19-летний защитник заключил с командой соглашение сроком на четыре с половиной года.Эдвардс летом стал выпускником академии "Стока", после чего подписал с "гончарами" первый профессиональный контракт.