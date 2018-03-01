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"Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью

Матч 26-го тура чемпионата Испании "Атлетик" - "Валенсия" завершился вничью - 1:1.

Чемпионат Испании

26 тур

"Атлетик" Б – "Валенсия" 1:1

Голы: Кондогбиа, 23, Маркос, 49

"Атлетик" Б: Аррисабалага, Маркос, Саборит, Нуньес, Мартинес, Сан-Хосе, Сусаета (Уильямс, 63), Беньят, Гарсия (Лекуэ, 77), Кордоба, Адурис

"Валенсия": Нето, Везу, Гайя, Мурильо, Паулиста, Парехо, Коклен, Кондогбиа, Дзадза (Солер, 83), Вьетто (Родриго, 71), Торрес (Гуэдеш, 75)

Предупреждения: Дзадза, 20, Кордоба, 29, Мурильо, 69

"Малага" – "Севилья" 0:1

Голы: Корреа, 15

"Малага": Хименес, Росалес, Гонсалес (Гарсия, 84), Эрнандес, Микель, Итурра, Ласен, Кастро, Саксесс (Эн-Несири, 34), Идейе (Буэно, 76), Ролан

"Севилья": Рико, Лаюн, Арана, Лангле, Кьер, Банега, Сарабия, Писарро, Корреа (Васкес, 63), Бен-Йеддер (Рамирес, 78), Нолито (Гайс, 88)

Предупреждения: Лаюн, 12, Идейе, 44, Росалес, 65, Сарабия, 67
Теги: Атлетик Валенсия
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