Неймар в конце недели перенесет операцию в Бразилии

Нападающему "ПСЖ Неймару, получившему травму, в конце недели в Бразилии будет сделана операция, сообщается на официальном сайте французского клуба.Операцию 26-летнему футболисту сборной Бразилии будет выполнять доктор Родриго Ласмар.В текущем сезоне бразилец забил 29 голов в 30 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.