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Неймар в конце недели перенесет операцию в Бразилии

Нападающему "ПСЖ Неймару, получившему травму, в конце недели в Бразилии будет сделана операция, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Операцию 26-летнему футболисту сборной Бразилии будет выполнять доктор Родриго Ласмар.

В текущем сезоне бразилец забил 29 голов в 30 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 01:03
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