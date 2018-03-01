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Станислав Черчесов: на ЧМ-2018 постараемся выступить так же достойно, как наши спортсмены на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что следит за Олимпиадой-2018.

"Очень много смотрел Олимпиаду, потому что наша страна выступала. Тем более в такой непростой ситуации. Абсолютно за всеми видами спорта смотрю, потому что я из СССР, все сам проверял – лыжи, горные лыжи.

Моему коллеге Знарку большие приветы. Ждем, что после олимпиады, где вы достойно себя ведете, придет ваш черед болеть за нас. А мы постараемся так же достойно выступать, как вы", – передает слова Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов
Сегодня, 11:59
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(2)
№4 Написал: Яamon (Сегодня, 14:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Так выиграть же должны были ЧМ2018. Уже просто "достойно"? П@здоболы мудковские, б@ядь
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Да неее...Выступать будем без флага и гимна и займем ...надцатое место в общем зачете.

Ну из 32 сборных взять место Олимпийской сборной России - это уже достижение будет по мне серьезное...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: makler
Не понял?! Он ЧМ сказал выиграем?!

Да неее...Выступать будем без флага и гимна и займем ...надцатое место в общем зачете.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: makler Керчь (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не понял?! Он ЧМ сказал выиграем?!
Регистрация: 7.11.2007 [жалоба]
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