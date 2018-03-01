Доктора получат доступ к видеоповторам на ЧМ-2018

Медицинские штабы сборных-участниц ЧМ-2018 получат доступ к видеоповторам, передает Associated Press.Глава медицинского комитета ФИФА Мишель д’Хоге сообщил, что таким образом медики смогут оценивать степень травмы игрока для ускорения вынесения вынесение диагноза.Матчи ЧМ могут быть остановлены на срок до трех минут, чтобы врачи оценили серьезность травмы. В первую очередь это касается повреждений головы.