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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Тосно" обыграл "Луч-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка России (7)
Станимир Стойлов стал преемником Александра Бородюка
Главный тренер "Астаны" болгарин Станимир Стойлов возглавит сборную Казахстана, передает Vesti.kz. Он сменит на этом посту Александра Бородюка.
Официально об этом будет объявлено сегодня, 1 марта, на презентации нового главного тренера сборной Казахстана.
Официально об этом будет объявлено сегодня, 1 марта, на презентации нового главного тренера сборной Казахстана.
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