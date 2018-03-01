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Станимир Стойлов стал преемником Александра Бородюка

Главный тренер "Астаны" болгарин Станимир Стойлов возглавит сборную Казахстана, передает Vesti.kz. Он сменит на этом посту Александра Бородюка.

Официально об этом будет объявлено сегодня, 1 марта, на презентации нового главного тренера сборной Казахстана.
Теги: Сборная Казахстана
Сегодня, 12:51
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