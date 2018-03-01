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Билеты на матч "Зенит" - "Лейпциг" будут стоить от 750 рублей

"Зенит" объявил о старте продаж билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом". Матч состоится 15 марта.

Минимальная стоимость билетов составляет 750 рублей, максимальная - 6 тысяч. Стоимость посещения бизнес-клуба - 11 тыс. рублей.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:39
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№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
И детей пускать не будут - фильм-то немецкий. В главных ролях - бомжиха Зина и 11 немецких турков smile

Цитата: zenit47
это вам не свинарь арена, где на Марибор от 2000 стоил

Может потому, что Спартак САМ стадион строил? Привет 50 рублям, вложеным помойкой в Сортир-арену за 50 лет. Опять ты в жопе, витек

детей нельзя было пускать 15 февраля, когда вам жаркие испанцы трешку за 20 минут отгрузили, вот это было на 18+. а по стадиону, теперь три шкуры надо драть?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 14:08) #
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  •  (4)
online

И детей пускать не будут - фильм-то немецкий. В главных ролях - бомжиха Зина и 11 немецких турков smile

Цитата: zenit47
это вам не свинарь арена, где на Марибор от 2000 стоил

Может потому, что Спартак САМ стадион строил? Привет 50 рублям, вложеным помойкой в Сортир-арену за 50 лет. Опять ты в жопе, витек


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
это вам не свинарь арена, где на Марибор от 2000 стоил
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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