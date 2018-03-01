Билеты на матч "Зенит" - "Лейпциг" будут стоить от 750 рублей

"Зенит" объявил о старте продаж билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом". Матч состоится 15 марта.Минимальная стоимость билетов составляет 750 рублей, максимальная - 6 тысяч. Стоимость посещения бизнес-клуба - 11 тыс. рублей.