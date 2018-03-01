Вратарь "Спартака" Артем Ребров заступился за тренера вратарей "Крыльев Советов" Анатолия Рожкова, который после отмены матча Кубка России в шуточной форме назвал соперников трусами."Два вратаря, давно знакомых друг с другом, идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем, как модно стало нынче, выкидывает в Интернет…Люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков – он не такой! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта. Так что, красно-белые братья, Викторович совсем не редиска, как многие подумали. Миру мир", - написал Ребров в Инстаграме.