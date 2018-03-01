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Артем Ребров заступился за тренера вратарей "Крыльев Советов"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заступился за тренера вратарей "Крыльев Советов" Анатолия Рожкова, который после отмены матча Кубка России в шуточной форме назвал соперников трусами.

"Два вратаря, давно знакомых друг с другом, идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем, как модно стало нынче, выкидывает в Интернет…

Люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков – он не такой! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта. Так что, красно-белые братья, Викторович совсем не редиска, как многие подумали. Миру мир", - написал Ребров в Инстаграме.
Теги: Ребров Крылья Советов
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ты бы лучше за свой клуб заступился в первом матче ЛЕ.Заступник confused
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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