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Президент "Амкара" хочет убедить Гаджи Гаджиева остаться до конца сезона

Президент "Амкара" Геннадий Шилов прибыл на тренировку пермского клуба с целью обсудить ситуацию с заявлениями на уход с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым и спортивным директором Денисом Масловым.

Шилов хочет убедить их остаться в команде до конца сезона, передает "Спорт день за днем". В том случае, если ему это не удастся, "Амкар" возглавит помощник Гаджиева Вадим Евсеев.
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 14:15
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:01) #
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Гаджиеву....надоело без денежье ...Дедушка с молодой женой .....деньги нужны...а в Перьми их нет...вот и весь расклад....на счёт работы....зря Он о себе так думает...клубам нужны молодые....политически грамотные и длинноногие....Он своё отработал....пусть о семье подумает....и будет как все ....на тв 6....кто не востребован....как САША МОСТОВОЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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