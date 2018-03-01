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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Амкара" хочет убедить Гаджи Гаджиева остаться до конца сезона
Президент "Амкара" Геннадий Шилов прибыл на тренировку пермского клуба с целью обсудить ситуацию с заявлениями на уход с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым и спортивным директором Денисом Масловым.
Шилов хочет убедить их остаться в команде до конца сезона, передает "Спорт день за днем". В том случае, если ему это не удастся, "Амкар" возглавит помощник Гаджиева Вадим Евсеев.
Шилов хочет убедить их остаться в команде до конца сезона, передает "Спорт день за днем". В том случае, если ему это не удастся, "Амкар" возглавит помощник Гаджиева Вадим Евсеев.
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