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Строительные работы на стадионе ЧМ в Волгограде завершены

ФГУП "Спорт-Инжиниринг" сообщил о завершении строительства стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде.

"Волгоград Арена" - новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой. Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.", - говорится в сообщении.

Отметим, что стадион в Волгограде вмещает около 45 тысяч человек.

Советский спорт
Сегодня, 14:58
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