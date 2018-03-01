Строительные работы на стадионе ЧМ в Волгограде завершены

ФГУП "Спорт-Инжиниринг" сообщил о завершении строительства стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде."Волгоград Арена" - новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой. Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.", - говорится в сообщении.Отметим, что стадион в Волгограде вмещает около 45 тысяч человек.