Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью

Матч 26-го тура чемпионата Испании "Бетис" - "Реал Сосьедад" завершился вничью.

Чемпионат Испании

26 тур

"Бетис" – "Реал Сосьедад" 0:0

"Бетис": Адан, Дурмиси, Фирпо, Бартра, Манди, Будебуз (Санчес, 69), Гарсия, Руис, Герреро, Тельо (Камараса, 83), Леон (Кастро, 69)

"Реал Сосьедад": Мойя, Арсальюс, Белья, Льоренте, Морено, Ильяраменди, Субельдия, Сурутуса (Альдалур, 66), Каналес, Оярсабаль (Орхильес, 90+2), Хуанми (Янузай, 73)

Предупреждения: Леон, 35, Бартра, 56
Вчера, 23:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.