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Евгений Осипов перешел в литовский "Тракай"

Бывший защитник "Оренбурга" Евгений Осипов стал игроком "Тракая", сообщает пресс-служба литовского клуба клуба.

Футболист пополнил состав команды на правах свободного агента.

Сегодня, 00:22
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тракай мой любимый клуб - все время выигрвыаю на нем )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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