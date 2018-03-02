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"Урал" прилетел в Москву

Футболисты "Урала" прилетели в Москву на матч 21 тура чемпионата России против ЦСКА.

Сегодня днем команда вылетела из аэропорта города Ларнака. В 19:45 по московскому времени самолет с игроками приземлился в столице России.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 00:26
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