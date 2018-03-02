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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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00:26
"Урал" прилетел в Москву
"Урал" прилетел в Москву
Вчера, 23:55
"Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
"Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
Вчера, 22:43
Марсело приступил к тренировкам в общей группе
Марсело приступил к тренировкам в общей группе
Вчера, 22:24
"Арсенал" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы (4)
"Арсенал" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы (4)
Вчера, 22:21
"Манчестер Юнайтед" отложит расширение "Олд Траффорд", чтобы приобрести нескольких футболистов
"Манчестер Юнайтед" отложит расширение "Олд Траффорд", чтобы приобрести нескольких футболистов
Вчера, 21:22
Джексон Мартинес, который за 42 млн евро перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", бесплатно покинул клуб (11)
Джексон Мартинес, который за 42 млн евро перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", бесплатно покинул клуб (11)
Вчера, 20:31
Тибо Куртуа провел переговоры с "ПСЖ"
Тибо Куртуа провел переговоры с "ПСЖ"
Вчера, 20:15
Сергей Лавров пожелал тульскому "Арсеналу" выйти в еврокубки (9)
Сергей Лавров пожелал тульскому "Арсеналу" выйти в еврокубки (9)
Вчера, 20:01
Геннадий Орлов: уверен, что "Амкар" - гораздо более серьёзный соперник, чем "Селтик" (13)
Геннадий Орлов: уверен, что "Амкар" - гораздо более серьёзный соперник, чем "Селтик" (13)
Вчера, 18:19
Владимир Абрамов: многие клубы были заинтересованы в том, чтобы "Спартак" сыграл вчера (58)
Владимир Абрамов: многие клубы были заинтересованы в том, чтобы "Спартак" сыграл вчера (58)
Вчера, 17:45
"Анжи" передал деньги семьям погибших и пострадавших в результате обстрела в Кизляре (1)
"Анжи" передал деньги семьям погибших и пострадавших в результате обстрела в Кизляре (1)
Вчера, 17:19
"Барселона" готова заплатить за Гризманна 100 миллионов евро (1)
"Барселона" готова заплатить за Гризманна 100 миллионов евро (1)
Вчера, 17:10
Малик Мане покинул расположение БАТЭ (2)
Малик Мане покинул расположение БАТЭ (2)
Вчера, 17:04
Станимир Стойлов: сборная Казахстана будет биться за первое место в своей группе в Лиге наций
Станимир Стойлов: сборная Казахстана будет биться за первое место в своей группе в Лиге наций
Вчера, 16:22
СМИ: у Массимо Карреры конфликт с Глушаковым и Фернандо (69)
СМИ: у Массимо Карреры конфликт с Глушаковым и Фернандо (69)
Вчера, 16:08
Молодежка "Анжи" упустила победу над "Рубином"
Молодежка "Анжи" упустила победу над "Рубином"
Вчера, 15:56
Гаджи Гаджиев: вопрос о моем уходе из "Амкара" уже решен (1)
Гаджи Гаджиев: вопрос о моем уходе из "Амкара" уже решен (1)
Вчера, 15:31
"Атлетико" продлил контракт с Томасом Парти
"Атлетико" продлил контракт с Томасом Парти
"Урал" прилетел в Москву
Футболисты "Урала" прилетели в Москву на матч 21 тура чемпионата России против ЦСКА.
Сегодня днем команда вылетела из аэропорта города Ларнака. В 19:45 по московскому времени самолет с игроками приземлился в столице России.
ФК "Урал"
Сегодня днем команда вылетела из аэропорта города Ларнака. В 19:45 по московскому времени самолет с игроками приземлился в столице России.
ФК "Урал"
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