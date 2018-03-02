"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" второй раз за последние пять дней

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" на своём поле проиграл "Манчестер Сити".Напомним, 25 февраля, "Манчестер Сити" обыграл"Арсенал" в финале Кубка английской лиги так же со счётом 3:0.Чемпионат Англии28 турСилва, 15, Сильва, 27, Сане, 32Нереализованный пенальти: Обамеянг, 53"Арсенал": Чех, Бельерин, Косельни, Мустафи, Колашинац, Джака, Рэмси, Озил, Мхитарян, Уэлбек, Обамейянг."Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, (Зинченко, 73), Компани, Отаменди, Данило, Гюндоган, Д. Сильва, (Жезус, 87), Де Брёйне, Б. Силва, Зане, Агуэро, (Туре, 84).Предупреждения: Отаменди, 20, Колашинац, 32