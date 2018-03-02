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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" второй раз за последние пять дней

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" на своём поле проиграл "Манчестер Сити".

Напомним, 25 февраля, "Манчестер Сити" обыграл"Арсенал" в финале Кубка английской лиги так же со счётом 3:0.

Чемпионат Англии

28 тур

"Арсенал" – "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Силва, 15, Сильва, 27, Сане, 32

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 53

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косельни, Мустафи, Колашинац, Джака, Рэмси, Озил, Мхитарян, Уэлбек, Обамейянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, (Зинченко, 73), Компани, Отаменди, Данило, Гюндоган, Д. Сильва, (Жезус, 87), Де Брёйне, Б. Силва, Зане, Агуэро, (Туре, 84).

Предупреждения: Отаменди, 20, Колашинац, 32
Теги: Манчестер Сити Арсенал
Сегодня, 00:39
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6
(1)
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:27) #
  • 0
  •  (0)

Давно пора менять тренера,Венгер не тянет ,хоть и подбор играков очень хороший .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:49) #
  • 0
  •  (2)

Мне Арсенал этой игрой напомнил сборную России при Слуцком
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
навырезано-->вырезано деда и нужен свой "Каррера" !

еще 4 раза сыграют а счет не изменится
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:41) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Lokoflesh
Жалко Арсенал, могут и в психологическую яму угодить.


Уже давно
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да сильно ни кто и не сомневался в этом )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко Арсенал, могут и в психологическую яму угодить.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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