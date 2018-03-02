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"Кан" выбил "Лион" из Кубка Франции

"Кан" в четвертьфинале Кубка Франции обыграл "Лион" на своем поле - 1:0.

Кубок Франции

1/4 финала

"Кан" – "Лион" 1:0

Голы: Диоманде, 77

"Кан": Самба, Гильберт, Джику, Авуну, Санко, Диоманде, Фере, Петерс (Деменге, 90+2), Сантини (Кривелли, 58), Родлен, Базиль (Ставитски, 59)

"Лион": Лопеш, Тете, Марсал, Марсело, Дьякаби (Морель, 46), Тусар, Ферри (Альваро, 81), Ауа, Маолида, Корне, Депай (Траоре, 71)

Предупреждения: Фере, 58, Кривелли, 62, Морель, 64, Марсал, 76, Петерс, 86
Теги: Кан Лион
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