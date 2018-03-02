Пеп Гвардиола: нам надо выиграть еще пять матчей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:0) в 28-м туре чемпионата Англии."Мы проявили волю, были точны, забили три выдающихся гола. Первые 15 минут второго тайма мы играли плохо. Но мы добились хорошего результата.Это последние шаги к чемпионству. Нужно идти вперед до самого конца сезона. Нам надо выиграть пять матчей. Мы не думаем об этом слишком много", - цитирует Гвардиолу ВВС.