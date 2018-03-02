"Манчестер Сити" - первая команда, забившая "Арсеналу" в Лондоне три гола до перерыва

В Лондоне "Манчестер Сити" в матче 28-го тура чемпионата Англии обыграл "Арсенал" - 3:0.Уже к 33-й минуте "горожане" вели со счетом 3:0.Таким образом, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории премьер-лиги (с 1992 года), которой удалось забить три мяча на выезде во встрече с "Арсеналом" до перерыва.