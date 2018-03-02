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"Манчестер Сити" - первая команда, забившая "Арсеналу" в Лондоне три гола до перерыва

В Лондоне "Манчестер Сити" в матче 28-го тура чемпионата Англии обыграл "Арсенал" - 3:0.

Уже к 33-й минуте "горожане" вели со счетом 3:0.

Таким образом, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории премьер-лиги (с 1992 года), которой удалось забить три мяча на выезде во встрече с "Арсеналом" до перерыва.
Теги: Манчестер Сити Арсенал
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