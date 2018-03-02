Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андер Эррера может быть осужден на четыре года за участие в организации договорного матча

Полузащитник "МЮ" Андер Эррера может быть осужден на четыре года за участие в организации договорного матча, сообщает Daily Mail.

Испанские правоохранительные органы подозревают, что в мае 2011 года игрок, выступавший тогда за "Сарагосу", вместе с партнерами по команде дали взятку футболистам "Леванте". "Сарагоса" тогда победила со счетом 2:1 и сохранила место в Примере.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.