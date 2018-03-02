Андер Эррера может быть осужден на четыре года за участие в организации договорного матча

Полузащитник "МЮ" Андер Эррера может быть осужден на четыре года за участие в организации договорного матча, сообщает Daily Mail.Испанские правоохранительные органы подозревают, что в мае 2011 года игрок, выступавший тогда за "Сарагосу", вместе с партнерами по команде дали взятку футболистам "Леванте". "Сарагоса" тогда победила со счетом 2:1 и сохранила место в Примере.