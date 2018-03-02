Массимо Каррера: мы не отказывались проводить матч с "Крыльями"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью итальянской радиостанции RMC прокомментировал отмену кубкового матча с "Крыльями Советов". Напомним, игра в Самаре не состоялась из-за сильного мороза."Думаю, стороны приняли правильное решение. Поле было в состоянии, непригодном для игры в футбол. Но могу вас заверить, мы хотели провести матч, также как и наш соперник", - заявил итальянский тренер красно-белых.