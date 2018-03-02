Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Массимо Каррера: мы не отказывались проводить матч с "Крыльями"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью итальянской радиостанции RMC прокомментировал отмену кубкового матча с "Крыльями Советов". Напомним, игра в Самаре не состоялась из-за сильного мороза.

"Думаю, стороны приняли правильное решение. Поле было в состоянии, непригодном для игры в футбол. Но могу вас заверить, мы хотели провести матч, также как и наш соперник", - заявил итальянский тренер красно-белых.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(1)
№12 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
читаем и вникаем в официальную формулировку

РФС: ПОДДЕРЖИВАЕМ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ МАТЧА "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" – "СПАРТАК"

Российский футбольный союз (РФС) поддерживает решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" на более позднйи срок. Игра должна была состояться в среду в Самаре на стадионе "Металлург", однако была перенесена на более поздний срок из-за холодной погоды. Новая дата встречи пока неизвестна.

"Клубы уведомили РФС о своем решении по переносу матча, и мы его поддержали. Игра состоится позднее, когда погодные условия будут более подходящими для спортсменов и зрителей", – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС.
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: olegan
Ты поле видел?Пи3дабол!Фотки выкладывали,там яма на яме!

Это Трахтенберг каблуком наковырял, понятно же.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№10 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Он не сказал, что Спартак не отказался. Он сказал, что как бы хотели, но как бы не могли и типа не только мы. Ну как бы типа так...ну вы поняли...

Мы то поняли ,а ты сам то,че сказать хотел?


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Он не сказал, что Спартак не отказался. Он сказал, что как бы хотели, но как бы не могли и типа не только мы. Ну как бы типа так...ну вы поняли...


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:18) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
Вот вы звездоболы!!! Поле и стадион были готовы и приняты комиссией. Мы готовы были играть. Так что не звезди, макароник!

Ты поле видел?Пи3дабол!Фотки выкладывали,там яма на яме!

Цитата: yuri
физрук из солнечной Италии.

А у вас откуда?
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (15)
online

Хотели бы, сыграли, а так обратный ход включил физрук из солнечной Италии.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Крылья Сов»
ФКСМ_1922,
Видел, и комиссия видела и отметила, что поле в хорошем состоянии.
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
Вот вы звездоболы!!! Поле и стадион были готовы и приняты комиссией. Мы готовы были играть. Так что не звезди, макароник!

Ты поле видел? Готовы они блеадь laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (5)

смешно неужели крылья мутят бредятина полная laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 13:03) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Вот вы звездоболы!!! Поле и стадион были готовы и приняты комиссией. Мы готовы были играть. Так что не звезди, макароник!
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:03) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Трудности перевода с итальянского?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очень хотели. Но побоялись что черные розы завянут...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.