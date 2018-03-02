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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Сергей Юран: приветствую решение "Спартака". Кому нужно 2 часа сидеть на морозе и смотреть эту "порнографию"? (8)
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"Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
Массимо Каррера: мы не отказывались проводить матч с "Крыльями"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью итальянской радиостанции RMC прокомментировал отмену кубкового матча с "Крыльями Советов". Напомним, игра в Самаре не состоялась из-за сильного мороза.
"Думаю, стороны приняли правильное решение. Поле было в состоянии, непригодном для игры в футбол. Но могу вас заверить, мы хотели провести матч, также как и наш соперник", - заявил итальянский тренер красно-белых.
"Думаю, стороны приняли правильное решение. Поле было в состоянии, непригодном для игры в футбол. Но могу вас заверить, мы хотели провести матч, также как и наш соперник", - заявил итальянский тренер красно-белых.
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