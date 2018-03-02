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Неймар прибыл на операцию в инвалидном кресле (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл на операцию, которая пройдет в Бразилии, сообщает The Telegraph.

Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле и в сопровождении врачей сборной Бразилии.

"Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в Париже, серьезность травмы подтвердилась.

Лечение консервативными способами подобной травмы только увеличит риск осложнения", – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

Теги: Неймар
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:06) #
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Рискует Неймар. Ромуло в Бразилии знатно залечили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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