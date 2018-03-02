Неймар прибыл на операцию в инвалидном кресле (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл на операцию, которая пройдет в Бразилии, сообщает The Telegraph.Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле и в сопровождении врачей сборной Бразилии."Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в Париже, серьезность травмы подтвердилась.Лечение консервативными способами подобной травмы только увеличит риск осложнения", – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.