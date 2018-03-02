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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Неймар прибыл на операцию в инвалидном кресле (фото)
Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл на операцию, которая пройдет в Бразилии, сообщает The Telegraph.
Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле и в сопровождении врачей сборной Бразилии.
"Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в Париже, серьезность травмы подтвердилась.
Лечение консервативными способами подобной травмы только увеличит риск осложнения", – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.
Неймар появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле и в сопровождении врачей сборной Бразилии.
"Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в Париже, серьезность травмы подтвердилась.
Лечение консервативными способами подобной травмы только увеличит риск осложнения", – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.
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