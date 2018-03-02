ФИФА удовлетворена готовностью "Ростов-Арены" к ЧМ-2018

ФИФА удовлетворена готовностью стадиона "Ростов-Арена" к чемпионату мира-2018, сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит."Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет.Первый же матч Бразилия - Швейцария задаст хороший старт турниру в этом городе, потому что команды встречаются сильные, мы надеемся, что их заряд передастся всем участникам турнира", - сказал Смит.