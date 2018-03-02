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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
ФИФА удовлетворена готовностью "Ростов-Арены" к ЧМ-2018
ФИФА удовлетворена готовностью стадиона "Ростов-Арена" к чемпионату мира-2018, сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
"Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет.
Первый же матч Бразилия - Швейцария задаст хороший старт турниру в этом городе, потому что команды встречаются сильные, мы надеемся, что их заряд передастся всем участникам турнира", - сказал Смит.
ТАСС
"Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет.
Первый же матч Бразилия - Швейцария задаст хороший старт турниру в этом городе, потому что команды встречаются сильные, мы надеемся, что их заряд передастся всем участникам турнира", - сказал Смит.
ТАСС
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