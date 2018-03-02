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ФИФА удовлетворена готовностью "Ростов-Арены" к ЧМ-2018

ФИФА удовлетворена готовностью стадиона "Ростов-Арена" к чемпионату мира-2018, сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет.

Первый же матч Бразилия - Швейцария задаст хороший старт турниру в этом городе, потому что команды встречаются сильные, мы надеемся, что их заряд передастся всем участникам турнира", - сказал Смит.

ТАСС
Сегодня, 14:30
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
А фото где? Мы ж тоже должны быть удовлетворены.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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