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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: лимит на легионеров помог бы сборной Италии
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о влиянии лимита на легионеров на национальную сборную.
"В чемпионате России действует лимит на легионеров - на поле должно быть как минимум пять игроков с гражданством России. В России следят за своими игроками.
Возможно, в будущем такое сделают и в Италии. Это могло бы стать важным шагом для сборной и помочь ей стать такой же сильной, какой она была прежде", – передает слова Карреры RMC Sport.
"В чемпионате России действует лимит на легионеров - на поле должно быть как минимум пять игроков с гражданством России. В России следят за своими игроками.
Возможно, в будущем такое сделают и в Италии. Это могло бы стать важным шагом для сборной и помочь ей стать такой же сильной, какой она была прежде", – передает слова Карреры RMC Sport.
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