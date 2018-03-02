Массимо Каррера: лимит на легионеров помог бы сборной Италии

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о влиянии лимита на легионеров на национальную сборную."В чемпионате России действует лимит на легионеров - на поле должно быть как минимум пять игроков с гражданством России. В России следят за своими игроками.Возможно, в будущем такое сделают и в Италии. Это могло бы стать важным шагом для сборной и помочь ей стать такой же сильной, какой она была прежде", – передает слова Карреры RMC Sport.