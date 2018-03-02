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Массимо Каррера: лимит на легионеров помог бы сборной Италии

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о влиянии лимита на легионеров на национальную сборную.

"В чемпионате России действует лимит на легионеров - на поле должно быть как минимум пять игроков с гражданством России. В России следят за своими игроками.

Возможно, в будущем такое сделают и в Италии. Это могло бы стать важным шагом для сборной и помочь ей стать такой же сильной, какой она была прежде", – передает слова Карреры RMC Sport.
Теги: Каррера Сборная Италии
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Золотые слова Максимо Кареррович и о России и об Италии думаешь.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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