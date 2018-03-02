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Массимо Каррера: конечно, в "Спартаке" конфликт - Глушаков и Фернандо проспорили мне обед

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пошутил по поводу информации в СМИ о конфликте с игроками команды.

"Конечно, в "Спартаке" конфликт! Глушаков и Фернандо проспорили мне обед. И теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

Само собой, это шутка! Никаких конфликтов у нас нет. Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты "Спартака", на которых я рассчитываю и которым очень доверяю", - передает слова Карреры "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:53
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№9 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Повторю еще раз. Лично бы кастрировал п***ков которые раскачивают ситуацию в Великом и Могучем!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:17) #
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online

Цитата: olegan
Главное, что «Спартак един и мы одна семья

Стадо одним словом. Пастух сказал, все радуются. Вылет из ЛЕ только начало конца Карреры ))


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А если бы и правду был конфликт, Карерра бы это признал?
Подумай об этом.

сказал бы мягко или намекнул на легкое недопонимание,но тут об этом даже речи не идет
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
и снова обломились бомжеконские кишкоблуды

А если бы и правду был конфликт, Карерра бы это признал?
Подумай об этом.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не прокатили дешевые вбросы лениградских педрил..

Цитата: Смотрящий
Конечно, в "Спартаке" конфликт! Глушаков и Фернандо проспорили мне обед. И теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

А что тут спорить?
Пусть платит Валеев, который вентилятор нагружал!

что за обморок еще?


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: olegan кениг (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЭТО ВЫРЕЗКА ИЗ ИНТЕРВЬЮ!
Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату. Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо «Спартака» и доказывают это уже давно.

Пусть лучше газета, которая это придумала, делает новости о командах из своего города. Бесполезно пытаться нас поссорить, занимайтесь своим огородом. Меня не беспокоит, что говорят другие о «Спартаке». Главное, что «Спартак един и мы одна семья .М.Каррера
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:01) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, в "Спартаке" конфликт! Глушаков и Фернандо проспорили мне обед. И теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

А что тут спорить?
Пусть платит Валеев, который вентилятор нагружал!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и снова обломились бомжеконские кишкоблуды
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 14:56) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ссаные бомжовые сми..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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