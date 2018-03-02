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Александр Бухаров проводит тренировку в Казани (фото)

Экс-нападающий "Ростова" Александр Бухаров проводит тренировку в Казани, передает "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист расторг контракт с "Ростовом" и перейдет в "Рубин".

Теги: Бухаров Рубин Трансферы
Сегодня, 15:12
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№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
преданный.. но уже потасканный старые пес))


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Татарин готовит свое войско!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
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