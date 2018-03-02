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"Ницца" дома переиграла "Лилль"

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома переиграла "Лилль" со счетом 2:1.

Чемпионат Франции

28 тур

"Ницца" – "Лилль" 2:1

Голы: Балотелли, 5, Араужо, 51, Сиприен, 80

"Ницца": Бенитес, Ракине (Суке, 78), Марлон, Бонфин, Бюрнер, Сери, Сиприен, Тамез, Сент-Максимен, Балотелли, Плеа

"Лилль": Меньян, Йе, Сумаоро, Алонсо, Туре, Маия, Амаду (Сумаре, 73), Араужо (Фарадж, 86), Мотиба, Бензия (Мендес, 86), Пепе

Предупреждения: Марлон, 21, Сиприен, 29, Мотиба, 35, Ракине, 73
Теги: Ницца Лилль
Вчера, 23:02
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