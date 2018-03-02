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Александр Головин: больше бы хотел выиграть чемпионат мира, чем "Золотой мяч"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, что больше хотел бы победить на чемпионате мира, чем выиграть "Золотой мяч".

"Больше бы хотел выиграть чемпионат мира, чем "Золотой мяч". Я - за командный успех", - сказал Головин.

Теги: Головин ЦСКА Сборная России
Вчера, 23:31
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№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сперва захоти со сборной обойти Уругвай и Египет.
Мне и этого хватит.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Расхрюкатались нехристи-сектанты всякие laughing

Какие вопросы - такие ответы
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
тупой ослег
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Чего расхрюкались? Написано же, что он на вопрос отвечал. И вообще, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Вчера, 23:58) #
  • 0
  •  (6)

Чем их там кормят?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: БОЛЬШЕ БЫ ХОТЕЛ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА, ЧЕМ "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"

Закатай губёнку по обоим вопросам...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Вчера, 23:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Нет уж. Мяч тоже забирай
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
во сне и то и то сможешь а по игре даже и не близко )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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