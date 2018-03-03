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"Вердер" сыграл вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха

"Вердер" ушел от поражения в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии против "Борусии" из Менхенгладбаха (2:2).

Чемпионат Германии

25 тур

"Боруссия" М – "Вердер" 2:2

Голы: Закария, 5, Мойсандер, 33 (авто.), Делейни, 59, Йоханнссон, 78

"Боруссия" М: Зоммер, Оксфорд (Херрман, 82), Эльведи, Гинтер, Вестергор, Закария (Кюйсанс, 46), Хофман, Крамер (Янчке, 72), Азар, Штиндль, Бобадилья

"Вердер": Павленка, Бауэр (Йоханнссон, 46), Аугустинсон, Мойсанде, Фридль (Гондорф, 76), Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Делейни, Крузе, Бельфодиль (Лангкамп, 90+2)

Предупреждения: Закария, 10, Эггештайн, 27, Мойсандер, 61, Кюйсанс, 90+3, Велькович, 90+4
Теги: Боруссия М Вердер
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