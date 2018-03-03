"Вердер" сыграл вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха

"Вердер" ушел от поражения в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии против "Борусии" из Менхенгладбаха (2:2).Чемпионат Германии25 турЗакария, 5, Мойсандер, 33 (авто.), Делейни, 59, Йоханнссон, 78"Боруссия" М: Зоммер, Оксфорд (Херрман, 82), Эльведи, Гинтер, Вестергор, Закария (Кюйсанс, 46), Хофман, Крамер (Янчке, 72), Азар, Штиндль, Бобадилья"Вердер": Павленка, Бауэр (Йоханнссон, 46), Аугустинсон, Мойсанде, Фридль (Гондорф, 76), Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Делейни, Крузе, Бельфодиль (Лангкамп, 90+2)Предупреждения: Закария, 10, Эггештайн, 27, Мойсандер, 61, Кюйсанс, 90+3, Велькович, 90+4