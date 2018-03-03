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Нападающий "Манчестер Сити" на правах аренды перешел в "Шахтер"

Нападающий "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде перешел в "Шахтер".

Украинцы подписали 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Нигериец в первой половине сезона-2017/18 выступал за "Жирону".

Теги: Шахтер Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 01:43
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