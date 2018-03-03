Нападающий "Манчестер Сити" на правах аренды перешел в "Шахтер"

? ФК «Шахтер» арендовал нападающего Оларенважу Кайоде!https://t.co/TKEnhZnQTS — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 2, 2018

Нападающий "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде перешел в "Шахтер".Украинцы подписали 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа.Нигериец в первой половине сезона-2017/18 выступал за "Жирону".