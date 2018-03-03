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Анатолий Бышовец: не жду больших изменений в игре "Амкара" после ухода Гаджиева

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ "Зенит" - "Амкар".

"С Гаджиевым "Амкар" выйдет на этот матч или без, всё равно команда борется за то, чтобы остаться в сильнейшей лиге России. Не жду больших изменений даже после его ухода, и уж точно это не повлияет на результат матча с "Зенитом".

Конечно, у пермяков будут большие проблемы. Лига Европы показала, что по движению питерцы хороши. Я смотрел и "Амкар" в Кубке, но по игре я преимущества над клубом ФНЛ не увидел.

У "Зенита" хорошие шансы на победу, но единственное, что меня смущает, это то, что Манчини для победы над "Селтиком" задействовал много иностранцев, а здесь придётся довольствоваться отечественными игроками. Но поставлю на победу питерцев с разницей в два мяча", - приводит слова Бышовца "Рейтинг букмекеров".
Теги: Бышовец Зенит Амкар
Сегодня, 12:49
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:59) #
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Светоч как всегда прав)


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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