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Игорь Акинфеев: не привык проигрывать, всегда таким себя помню (видео)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как следует идти к успеху. Пресс-служба армейцев в преддверии матча премьер-лиги с "Уралом" выложила видеоролик с сейвами голкипера.

"Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню. Привык делать все по-честному и добиваться результата вместе с партнерами. К успеху надо идти с малых лет. Стремиться ко всему, в любой сфере - останавливаться нельзя, - заявил Акинфеев

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 12:53
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