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ЦСКА назвал стартовый состав на игру с "Уралом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру 21-го тура премьер-лиги с "Уралом".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:56
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12
(1)
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Растворись

Ахахаха , да ты в говнище уже? smile

Память короткая, придурок у тебя...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Растворись

Ахахаха , да ты в говнище уже? smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:59) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Поросята заходят на ветку ЦСКА и как крысы тихонько минусуют, духа нет оставить комментарий, просто крысиный минус...
Трусы в мороз играть не могут, трусы минусуют как крысы))))


Уже напился смельчак? Сходил бы на матч,поддержал своих кривоногих, авось зацепят сегодня ничейку, стадион полупустой разбавил бы smile

Растворись дубина брянская. Твои олигофрены завтра играют.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Поросята заходят на ветку ЦСКА и как крысы тихонько минусуют, духа нет оставить комментарий, просто крысиный минус...
Трусы в мороз играть не могут, трусы минусуют как крысы))))


Уже напился смельчак? Сходил бы на матч,поддержал своих кривоногих, авось зацепят сегодня ничейку, стадион полупустой разбавил бы smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
1-1
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ребят, я считаю Жору бестолковым) и ничего с этим поделать не могу)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:37) #
  • +4
  •  (12)
online

Цитата: sanyapytilin
Трусы в мороз играть не могут, трусы минусуют как крысы))))

Своего то ничего нет, только как пастух скажет. А пастух молчит, вот и минусуют крысята всех кто против них.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
ЛеОН это волейболист из Зенита Казанского, а клуб ЛиОН. Плохо географию учил.

Это не главное, а география тут не причем. Вот по русскому у меня была твердая 4 с минусом. Потому и написал Леон, а не ЛИОН!))))

Цитата: sanyapytilin
Жора бестолковый, Кучаева надо наигрывать,

Ну немного не соглашусь. Жора последнее время до травмы играл даже хорошо. Другое дело, что Кучаев может вырасти, но ему до этого надо пару лет поиграть.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Жора бестолковый

Ай-яй-яй grin Зачем же так, он в последнее время очень даже ничего. Тем более в основном он именно защитником всегда был.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Я так и думал, что Понтус будет в защите. Леша наверное выйдет на замену его. Жаль Жора еще не поправился до конца. Он очень нужен, особенно в матче с Леоном.

ЛеОН это волейболист из Зенита Казанского, а клуб ЛиОН. Плохо географию учил.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Я так и думал, что Понтус будет в защите. Леша наверное выйдет на замену его. Жаль Жора еще не поправился до конца. Он очень нужен, особенно в матче с Леоном.

БК Леоном)

Жора бестолковый, Кучаева надо наигрывать, дай Бог вырастет в нового Жиркова.

Состав боевой, должны рвать...

Поросята заходят на ветку ЦСКА и как крысы тихонько минусуют, духа нет оставить комментарий, просто крысиный минус...
Трусы в мороз играть не могут, трусы минусуют как крысы))))


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Я так и думал, что Понтус будет в защите. Леша наверное выйдет на замену его. Жаль Жора еще не поправился до конца. Он очень нужен, особенно в матче с Леоном.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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