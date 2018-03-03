ЦСКА назвал стартовый состав на игру с "Уралом"

Наш состав на #ЦСКАурал!



Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.



Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/WFJeDXDB8e