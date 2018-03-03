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"Урал" опубликовал состав на игру против ЦСКА

"Урал" назвал состав на матч 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бумаль, Фидлер, Егорычев, Димитров, Эль Кабир, Ильин.

Теги: Урал
Сегодня, 13:18
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